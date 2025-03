Scontro frontale sulla Valtidone. Due all’ospedale

Grave incidente stradale ieri mattina alle 6.20 sulla Statale 412 della Val Tidone, probabilmente a causa di un sorpasso azzardato. L’unica certezza, per ora, è l’elevata velocità con cui viaggiava almeno uno dei due veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un’automedica, che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti. Due di loro sono stati trasportati all’Humanitas di Rozzano: le condizioni erano serie ma non sarebbero in pericolo di vita, mentre un terzo ferito che era alla guida di una delle due auto coinvolte, è stato trasferito al Policlinico di Milano in codice giallo. Altre due persone sono rimaste coinvolte nell’incidente, ma senza gravi conseguenze e sono state medicate sul posto. Da una prima parziale ricostruzione della dinamica effettuata dai carabinieri, lo schianto frontale sarebbe stato provocato da un sorpasso azzardato.

L’incidente ha compromesso la circolazione sulla Valtidone, bloccata in entrambe i sensi di marcia. I residenti di Locate Triulzi sono rimasti bloccati nel traffico a causa della chiusura del sottopasso di via Moro, interessato dai lavori di quadruplicamento della linea ferroviaria Milano-Pavia, e del conseguente blocco dell’accesso alla Valtidone chiusa per incidente. L’unica via per anadare a Milano è rimasta la strada per San Giuliano, anche questa paralizzata dalle auto. Da giorni transitare nelle ore di punta su Valtidone, Vigentina e tutte le strade che attraversano i Comuni di Opera, Locate, Carpiano e Pieve è un vero stillicidio a causa della chiusura del sottopasso ferroviario di Locate. Quando si verificano incidenti sulla Valtidone la viabilità per i pendolari diventa un incubo. E gli incidenti anche gravi sono frequenti.

Mas.Sag.