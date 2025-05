Cade col deltaplano. Cinquantatreenne rimedia più fratture

Si è temuto il peggio ieri pomeriggio attorno alle 16 in Val Masino per un incidente di volo che ha visto coinvolto un uomo di 53 anni che stava pilotando un deltaplano nel cielo splendido di questo caldissimo inizio di maggio. Ancora non è chiaro che cosa ne abbia provocato la rovinosa caduta al suolo, di certo c’è che per l’accaduto i soccorsi si sono portati in zona con l’elicottero di Areu decollato dalla base di Caiolo in codice rosso, quello di massima criticità. L’uomo in realtà dopo essere stato recuperato e stabilizzato è stato trasportato all’ospedale di Sondrio con diverse fratture, ma in condizioni tutto sommato discrete, soprattutto se si considera il tipo di caduta che in simili casi spesso si rivela purtroppo fatale.