Morbegno, incidente tra auto e moto sulla strada che porta ad Albaredo: un centauro in ospedale

Morbegno (Sondrio) – Incidente oggi, poco dopo le 13, sulla Statale 470 che da Morbegno porta ad Albaredo per San Marco. Coinvolte due moto da strada e una vettura. I centauri salivano verso il passo mentre l’automobile scendeva. Uno dei motociclisti è finito all’ospedale di Sondrio in codice giallo (media gravità) per ferite alle braccia. Sul posto due ambulanze e un’auto medica, i vigili del fuoco e i carabinieri di Morbegno. Saranno i militari a stabilire la dinamica di quanto accaduto.