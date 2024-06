Incidente fra auto e moto in piazza Oberdan: centauro sbalzato di sella, grave in ospedale

Milano – Grave incidente nella tarda mattinata di mercoledì 5 giugno in piazza Oberdan a Milano. Secondo le prime informazioni, un'auto e una moto si sono scontrate qualche minuto prima delle 13 ai Bastioni di Porta Venezia, probabilmente per una mancata precedenza a giudicare dalle traiettorie ricostruite dalla polizia locale.

Le condizioni dei feriti

Il centauro, un ragazzo italiano di 25 anni, è stato disarcionato dalla sella ed è stato sbalzato violentemente sull'asfalto: è stato soccorso dai sanitari di Areu e trasportato in ospedale per i traumi riportati nell'impatto; le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Anche l'automobilista è rimasto ferito, ma in maniera decisamente meno preoccupante: è stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso del Fatebenefratelli.

La possibile dinamica

Stando a quanto risulta al momento, l'auto stava percorrendo corso Buenos Aires in direzione corso Venezia, mentre la moto arrivava da viale Majno ed era diretta verso piazza Repubblica. In piazza Oberdan sono arrivati anche gli agenti del Radiomobile della polizia locale per effettuare i rilievi e ricostruire dinamica e responsabilità.