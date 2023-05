Incidente Isorella, Claudia Feroldi muore a 23 anni mentre va al lavoro

È successo di nuovo: un frontale che ha lasciato sulla strada una vittima di appena 23 anni. Un altro tragico incidente ieri mattina ha funestato la provincia di Brescia. A perdere la vita, stavolta, è stata Claudia Feroldi, classe 1993, di Ostiano (Cremona). La ragazza era al volante di una Lancia Y rossa e procedeva lungo via Corvione in territorio di Isorella, in direzione Remedello. Erano da poco passate le 7, e Claudia come ogni mattina stava andando al lavoro in un’azienda di Calvisano. All’improvviso ha perso il controllo dell’utilitaria e si è schiantata contro un camion carico di laterizi che si muoveva nel senso di marcia opposto. Uno schianto terribile, che ha polverizzato la piccola auto non lasciando scampo all’automobilista. Sul posto è atterrato l’elisoccorso decollato da Milano, ma è rientrato alla base vuoto, perché Claudia purtroppo era già morta.

Spetterà ora agli agenti della polstrada del distaccamento di Montichiari, intervenuti lungo la Provinciale 24 insieme ai vigili del fuoco di Castiglione delle Stiviere, ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. L’ipotesi più accreditata al momento è che la Lancia Y sia scivolata sull’asfalto reso viscido non solo dalla pioggia, ma anche da una chiazza di gasolio perso da un mezzo pesante in precedenza. Sconvolta la comunità di Ostiano. "Claudia era una brava ragazza, solare e di compagnia - ha dichiarato il sindaco cazio Posio - Assieme alla sorella è stata una giocatrice della squadra di volley del paese, proviene da un ambito familiare impegnato nel sociale, nello sport e nella vita parrocchiale.

Nel fine settimana, ma anche più avanti, avevamo in programma una serie di iniziative culturali e non solo. In segno di rispetto abbiamo deciso di annullare tutto". Per l’intera giornata sui social si sono susseguiti i messaggi di dolore. Tra cui quello postato dalla Ostiano Volley, dove appunto giocava Claudia, così come la madre Laura e la sorella Alessandra, pallavoliste a loro volta. "Il presidente Patrizio Ginelli, lo staff tecnico e le giocatrici si stringono con grande commozione attorno alla famiglia Feroldi", ha scritto la società. Solo lunedì scorso a Ospitaletto aveva perso la vita un altro ventenne. Christian Poletto, di Brescia. Il giovane, dipendente della Tanghetti Salotti, era al volante di un furgone quando è stato centrato da un tir fuori controllo. Il camionista, un 43enne italiano, era ubriaco ed è stato arrestato.