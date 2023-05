Isorella, incidente tra auto e camion: morta una 23enne

Brescia, 17 maggio 2023 – Ancora un tragico incidente stradale in provincia di Brescia. Dopo lo schianto di Ospitaletto, in cui lunedì scorso ha perso la vita un ventenne, stamani è morta una automobilista di 23 anni.

L’incidente tra auto e camion si è verificato questa mattina, alle 7, a Isorella. Stando alla prima sommaria ricostruzione, la giovane viaggiava a bordo della sua vettura lungo via Corvione in direzione di Remedello quando all'improvviso è rimasta coinvolta in un frontale con un camion carico di laterizi che procedeva nella direzione opposta. Lo schianto è stato fatale alla ragazza, che è deceduta sul colpo. Si ipotizza che l'asfalto fosse viscido per una perdita di carburante da parte di un altro mezzo pesante. Ma l’esatta dinamica deve ancora essere chiarita.

L’impatto tra auto e mezzo pesante è risultato fatale per la giovane alla guida della sua vettura, una 23enne. La ragazza sarebbe morta sul colpo.

Sul posto la Polizia Stradale di Montichiari, i Vigili del Fuoco da Castiglione delle Stiviere e l’eliambulanza arrivata in volo da Milano. Ma i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvare la donna.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico in tutta la zona. La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Si tratta del secondo incidente mortale in meno 48 ore, dopo quello avvenuto lunedì 15 maggio ad Ospitaletto, dove ha perso la vita Christian Poletto, un giovane di 20 anni abitante in città al Villaggio Violino, dipendente della ditta Tanghetti Salotti di Cazzago.