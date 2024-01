In scena Lumina. Un pittore e la sua musa

Prende il via la nuova stagione teatrale del Teatro Duse di Besozzo. Sette gli appuntamenti fino al 20 aprile. Si parte questo weekend, sabato 20 gennaio alle 21, con Lùmina, spettacolo di e con Lorenzo Marchi e Roberta Sciortino. In scena un pittore e la sua musa, per uno spettacolo che somiglia ad una favola, che parla di passione e dolcezza, di vita e di morte. Un duo di maschere mute e il loro linguaggio universale, una colonna sonora che respira nel silenzio dei personaggi. La morte può essere anche un viaggio verso qualcosa di diverso e non necessariamente la fine di tutto. Questo accade all’anziano pittore protagonista. L.C.