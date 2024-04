In prestito da New York una Kusama da record

I numeri da record fanno parlare di “Febbre Kusama“: 93.100 visitatori, il 34% di Bergamo e provincia, il 26,97 dalla Lombardia, il 29,86 da altre regioni, il 9,17 dall’estero; 3.615 studenti da cento scuole italiane, 164 laboratori, 193 visite guidate, 5mila cataloghi Skira venduti, 7,6 milioni la ricaduta economica stimata da VisitBG.

Ha riscosso grandissimo successo la mostra “Infinito presente“ di Yayoi Kusama a Palazzo della Ragione, in Città Alta, inaugurata a novembre 2023 e rivelatasi uno degli eventi più sensazionali della programmazione artistica e culturale di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura. “Fireflies on the Water“ è il nome della Infinity Mirror Room dell’artista, una delle sue opere più rappresentative, in prestito dal Whitney Museum of American Art di New York grazie all’intermediazione di The Blank Contemporary Art e in particolare del suo fondatore e direttore Stefano Raimondi, curatore dell’esposizione orobica. Si tratta di un’installazione composta da una stanza rivestita di specchi, con una vasca al centro e 150 luci al neon appese al soffitto. È la prima volta che il Whitney Museum presta un’opera della collezione permanente a uno spazio non museale e l’evento è risultato il più cliccato della piattaforma Bergamo- Brescia Capitale Cultura.

"La ricaduta più evidente – sottolinea l’assessore bergamasco alla Cultura Nadia Ghisalberti – è stato il posizionamento di Bergamo rispetto ai grandi eventi dell’arte contemporanea, frutto anche di una crescita di competenze nel nostro territorio". "Questa rassegna – commenta Raimondi – ha evidenziato potenzialità ancora inespresse".

Michele Andreucci