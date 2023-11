Imprese, al Parlamento europeo una voce dalla Valtellina

SONDRIO

Loretta Credaro (nella foto) porta un po’ di Valtellina a Bruxelles. Confermata la settimana scorsa alla guida della Camera di commercio di Sondrio e numero uno dell’Unione Cts della provincia, Loretta Credaro ha partecipato ai lavori del "Parlamento europeo delle imprese", il più grande evento a livello continentale dedicato agli imprenditori, organizzato ogni due anni da Eurochambres in collaborazione con l’Europarlamento.

L’evento, molto atteso, ha riunito ancora una volta più di 700 imprenditori provenienti dai Paesi dell’UE e non solo che hanno così l’opportunità di discutere con i principali rappresentanti delle istituzioni dell’Unione Europea e di votare su questioni chiave dell’economia del Vecchio continente. Sono state analizzate le strategie per liberare il potenziale del mercato unico in termini di competenze e capitale umano, con focus sulla mancanza di professionalità e carenza di forza lavoro. Altri importanti temi messi sotto la lente? La crisi energetica con i possibili scenari futuri, un tema che in questo periodo è di strettissima attualità, e il commercio internazionale. "Abbiamo parlato di un argomento che mi sta molto a cuore, quello dell’imprenditoria femminile – spiega Credaro – e il confronto ha coinvolto tutte le rappresentanti d’Europa. Erano anche presenti imprenditrici provenienti dalla Turchia, dall’Albania e altri Paesi che hanno stretti rapporti con l’UE".F.D’E.