Immagini dal braccio della morte

Dopo la Biennale di Fotografia di Berlino e il premio dell’International Photography Awards di New York del 2016, arriva a Brescia il progetto fotografico sulla pena di morte di Luisa Menazzi Moretti intitolato Ten Years and Eighty-Seven DaysDieci anni e 87 giorni. Il titolo della mostra, composta da 17 immagini, fa riferimento al tempo medio che un condannato attende nel braccio della morte dalla condanna all’esecuzione. Opere che trasformano in immagini le frasi, le dichiarazioni e i testi delle lettere scritte dai detenuti del carcere di Livingston, in Texas, in attesa dell’esecuzione. L’inaugurazione il 25 novembre al Macof.