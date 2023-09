Il Valore dell'Acqua a Cernobbio (Como): Orticolario 2023

CERNOBBIO (Como)

La tredicesima edizione di Orticolario, che si svolgerà da domani a domenica nel parco di Villa Erba, a Cernobbio sul lago di Como, si concentra sul valore dell’acqua. E ha deciso di farlo indagando l’ancestrale rapporto tra uomo e acqua, attraverso le numerose proposte degli espositori, i progetti e le installazioni, i laboratori per bambini e un programma culturale ricco e articolato.

Così il titolo è “Nel senso dell’acqua“, il tema è il “Paesaggio d’acqua“, mentre le piante protagoniste sono quelle per un giardino sostenibile. Un percorso in cui la storia dell’acqua e del suo paesaggio coincide con la storia del mondo, e dove il senso di appartenenza ai luoghi modella i comportamenti. Dagli ecosistemi acquatici a quelli totalmente secchi, ogni pianta ha un rapporto speciale con l’acqua: l’edizione 2023 si immerge nella profondità di questo legame, passando dalle ninfee ai cactus, e mettendo in mostra i differenti habitat in cui le piante vivono.

Attraverso eventi, trecento espositori, installazioni artistiche di grande pregio e respiro, Orticolario racconta forme, colori, emozioni e profumi della natura. Come una delle opere presenti in questa edizione, “Un’onda del mare nel Lago di Como“, progettata da Nicola Salvatore e realizzata da Francesco Mazzola, sarà fluttuante nella Darsena assieme a una balena, creatura simbolo dell’arte di Nicola Salvatore.

Ospite d’onore, a cui viene assegnato il premio “Per un Giardinaggio Evoluto“, sarà invece Antonio Marras, stilista, designer e artista. Nel Padiglione Centrale troverà spazio il progetto “Tecnogoccia“ di Tiziano Pedrazzoli, e nel parco le installazioni ispirate al tema dell’anno, il cui vincitore si aggiudica il premio “La Foglia d’oro del Lago di Como“. Info www.orticolario.it.