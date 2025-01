Il sogno di Emanuele Revalente: "Portare il musical in Valtellina nei teatri e ai nostri studenti"

Emanuele Revalente vuol portare il musical a Sondrio e in Valtellina. Il trentasettenne di Faedo, cantante e attore che ormai da 20 anni si esibisce un po’ in tutta Italia, ha un grande sogno nel cassetto, un desiderio: dopo aver girato tanto e aver allestito musical un po’ dappertutto ora vorrebbe portare questa forma d’arte in provincia di Sondrio. Emanuele ne ha fatta di strada, ha lasciato la Valtellina per rincorrere la sua grande passione ed è riuscito a farsi spazio nel mondo dei musical. Nel calendario degli eventi teatrali delle località di Valtellina e Valchiavenna, infatti, il musical non è (quasi) mai presente e quindi Emanuele Revalente vuole riempire questo “buco“ e far scoprire questo mondo a tutti i sondriesi. Ma non solo, perché un altro desiderio dell’artista valtellinese, residente a Milano e Roma, è quello di far conoscere l’arte del musical anche agli studenti di Valtellina e Valchiavenna, recandosi in aula da “docente“.

"Oltre al teatro classico, presente nel calendario della stagione teatrale di molte località valtellinesi, ci sono anche altre forme artistiche tra le quali anche il musical – dice Emanuele Revalente –. Io lavoro nel campo artistico da oltre 20 anni, ho partecipato a diversi musical in tutta Italia, interpretando diversi ruoli, e mi piacerebbe portare questa forma artistica anche a Sondrio e in provincia per farla conoscere alla popolazione. Potrei portare in scena il “mio“ Le avventure di Tom Sawyer, mi piacerebbe molto che un musical entrasse a far parte del programma teatrale di Sondrio ma anche delle altre città mandamentali: Morbegno, Chiavenna, Tirano e Bormio. Inoltre, se supportato a dovere, potrei essere un ambasciatore della Valtellina anche negli altri teatri dove andrà in scena il mio musical in giro per l’Italia. Potrei far conoscere le bellezze della nostra valle, con promozioni ad hoc nei teatri". Un sogno, un desiderio di Emanuele Revalente, diplomato all’accademia professionale per Performers Sdm La scuola del musical di Milano, è quello di portare il mondo del musical nelle scuole valtellinesi per far conoscere agli studenti cosa c’è dietro le quinte e trasmettere loro la sua grande passione.

"Mi piacerebbe avere il supporto di enti e istituzioni per poter far conoscere il musical nelle scuole dove potrei mostrare quali sono gli step per poter allestire uno spettacolo, come si ingaggiano gli attori, come è strutturato un musical, gli elementi della scenografia. Sarebbe bellissimo. Inoltre con uno spettacolo come Tom Sawyer di Mark Twain si porterebbe tra i banchi anche la cultur" della letteratura". E chissà che dopo le “lezioni“ di Emanuele qualche ragazza o ragazzo della provincia di Sondrio non possa innamorarsi del musical e inseguire un sogno. Fulvio D’Eri