Il saluto del comandante . In città arriva Granata da Lecco In occasione della ricorrenza di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, il comandante Elvio Porcedda saluta Sondrio e la Valtellina per trasferirsi a Milano. Il suo posto verrà preso da Alessandro Granata, che verrà trasferito a Sondrio. I Vigili del Fuoco sono stati ricordati per il loro prezioso contributo nelle emergenze e nel soccorso. 2684 interventi nel 2023. Autorità e rappresentanti dei Corpi militari hanno partecipato alla cerimonia.