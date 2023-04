Il questore Re: meno crimini in Valle

Oggi alla Festa della Polizia il questore di Sondrio, Angelo Re, illustrerà i dati più importanti di un anno intenso di attività in materia anche di rilascio passaporti, licenze per armi, provvedimenti Daspo, altri per la sicurezza stradale, fogli di via, contrasto alla criminalità via web. Anche sulle piste da sci è stato costante l’impegno del personale. Per l’andamento criminologico in Valle si evince una leggera diminuzione dell’indice di delittuosità che passa da 4117 delitti del 2021 a 3980 del 2022 con diminuzione del 3,3%, dato che si colloca vicino a quello dell’anno 2020 quando in pieno lockdown i delitti commessi sono stati 3783. Per quanto riguarda i furti, l’aumento di circa il 5,7% ha interessato soprattutto quelli consumati con destrezza, passati da 29 del 2021 a 51 del 2022 e quelli in esercizi commerciali da 84 a 96. Sono aumentati i furti in abitazione passati da 119 del 2021 a 156 del 2022 ed i furti in esercizi commerciali da 96 del 2021 a 120 del 2022. Mi.Pu.