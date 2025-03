Il premio Abi. La Bps brilla grazie all’AI

La Banca Popolare di Sondrio spicca per operatività e nei processi interni. Mentre è ancora tutta da scrivere la storia relativa al tentativo di scalata da parte di Bper, con i vertici dell’istituto di credito valtellinese che provano ad "andare da soli", la Bps incassa il prestigioso premio Abi (Associazione bancaria italiana) per l’Innovazione nei servizi bancari, nella categoria "Operatività e processi interni", grazie al suo Early Warning Monitoring-EWM basato sull’Intelligenza Artificiale. La "Sondrio" si qualifica quindi quale attore attento alla trasformazione digitale in atto e al concreto utilizzo dell’AI in ambito aziendale. EWM è un sistema di individuazione tempestiva di segnali di allarme creditizio (Early Warning) basato sull’AI, in grado dunque di offrire un supporto esteso per la valutazione delle posizioni, consentendo di stabilire una priorità accurata degli interventi da porre in essere. La soluzione permette ai gestori del credito (di sede o rete) di disporre di un ulteriore e prezioso strumento valutativo per indirizzare tempestive azioni, efficientando il relativo processo a beneficio anche del debitore. La soluzione, che considera i soggetti monitorati in un’amplissima pluralità di aspetti, presenta un forte focus sui principi della Explainable ai e del model fairness (capacità del modello di non discriminare categorie di clienti). È una soluzione che riflette bene l’approccio human-digital adottato dalla Bps nella sua digital transformation, in cui l’AI potenzia e ottimizza le decisioni, senza mai sostituirsi al fattore umano. Il sistema, realizzato internamente, costituisce un tassello del portafoglio di attività in atto legate alla digital transformation, che vedrà nel corso dei prossimi mesi una serie di novità che miglioreranno il posizionamento digitale della banca, qualificandola come banca all’avanguardia nel rispetto di quanto delineato nel piano 2025 – 2027 "Our way forward". "La cultura aziendale orientata all’efficienza operativa e all’ascolto delle esigenze della clientela - dice Milo Gusmeroli, vicedirettore generale e Cioo di Bps - rende la nostra realtà un partner strategico per i privati e le imprese che operano in un mercato in continua evoluzione". Fulvio D’Eri