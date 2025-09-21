Il ponte sul torrente Solco. Operai al lavoro dopo l’alluvione

Già programmato per il prossimo anno, è stato anticipato l’intervento di manutenzione straordinaria del ponte lungo la Strada provinciale Sp27 dello Stelvio, in corrispondenza del’attraversamento del torrente Solco a Valdisotto. I lavori sono iniziati nei giorni scorsi a seguito ai danni riportati dal manufatto durante l’evento alluvionale che il 30 giugno scorso ha interessato il territorio comunale, causando colate detritiche anche nell’abitato di Tola. Dopo la riapertura della strada, avvenuta con limitazioni al transito (carico massimo 44 tonnellate e circolazione consentita sulla sola corsia di monte), la Provincia ha deciso di avviare tempestivamente le opere necessarie.

I lavori, affidati alla ditta Bracchi s.r.l. di Valdisotto per un importo complessivo di circa 160.000 euro, prevedono la riparazione dell’impalcato e il risanamento delle spalle, con l’obiettivo di ripristinare il doppio senso di marcia e togliere le limitazioni di carico. Il cantiere, organizzato senza chiusure totali ma con transito a senso unico alternato regolato da semafori, sarà concluso entro la fine dell’anno, così da garantire la piena transitabilità in vista delle Olimpiadi invernali 2026.

La Sp 27 rappresenta, infatti, un collegamento strategico, sia per la mobilità turistica – con il nuovo parcheggio provvisorio di interscambio previsto in località Aquilone, dove gli spettatori dovranno lasciare le proprie auto per poi essere trasportati in autobus nelle sedi di gara di Bormio e Livigno – sia per i trasporti Adr (merci pericolose), che non possono transitare lungo la SS 38 nei tratti in galleria.

S.B.