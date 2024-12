Il dottor Bertolini è il nuovo direttore sanitario

Stimato oncologo – è l’attuale direttore della Struttura complessa Oncologia medica, del Dipartimento Area Medica e del Dipartimento Oncologico - e con un’anzianità aziendale che lo rende anche profondo conoscitore dell’Asst Valtellina e Alto Lario: il dottor Alessandro Bertolini (foto) dal prossimo 1° gennaio sarà il nuovo direttore sanitario facente funzioni. Lo ha nominato ieri il direttore generale Monica Fumagalli. Subentrerà alla dottoressa Anna Maria Maestroni, che il 16 novembre scorso aveva presentato le proprie dimissioni dall’incarico (ufficialmente volontarie, anche se numerose voci parlano di attriti insanabili ai vertici), a decorrere dal 1° gennaio 2025. "Ritengo che il dottor Bertolini sia la persona giusta - sottolinea Fumagalli - Lo conosco da molti anni e ne ho sempre apprezzato le qualità umane e professionali. Sono certa che darà un contributo importante in un settore strategico per la nostra sanità qual è quello ospedaliero".

"Ringrazio il direttore generale Fumagalli per la fiducia – ha dichiarato il futuro direttore sanitario - Sono un tecnico che conosce la realtà provinciale, cercherò di esercitare il ruolo nel rispetto della normativa e delle indicazioni della direzione strategica per rilanciare la nostra sanità. Siamo una grande azienda con professionisti di alto valore che meritano tutto il nostro sostegno". Milanese, laureato con lode all’Università degli Studi di Milano, specializzato in Medicina Interna e in Oncologia Medica, il dottor Bertolini è in Valtellina dal 1987. Nel 2004 ha assunto l’incarico di direttore dell’Unità operativa complessa di Oncologia Medica del presidio di Sondrio fino a diventare, nell’aprile del 2007, direttore del Dipartimento Oncologico. È anche il coordinatore della Breast Unit aziendale. Sara Baldini