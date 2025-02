Il console generale dei Paesi Bassi in visita dal prefetto Pavone

Ospite illustre ieri a Palazzo del Governo, dove il prefetto di Sondrio Anna Pavone (prima a destra) ha ricevuto il console generale dei Paesi Bassi in Italia Mascha Baak. All’incontro, oltre a ribadire la reciproca stima e amicizia tra Italia e Paesi Bassi, che si fonda su rapporti consolidati, il prefetto di Sondrio e il console generale dei Paesi Bassi hanno anche affrontato le tematiche legate alle prossime Olimpiadi Milano-Cortina 2026, con particolare riferimento alle competizioni che si disputeranno in Valtellina, a Bormio e Livigno. Il console generale ha inoltre espresso il proprio sincero apprezzamento verso il territorio della provincia, ricordando come un sempre crescente numero di turisti olandesi che amano particolarmente l’ambiente montuoso alpino scelgano le rinomate località turistiche della Valle per le proprie vacanze. Mascha Baak vanta una lunga e prestigiosa carriera nella diplomazia del proprio Paese, iniziata come consigliere per le politiche del Parlamento europeo a Bruxelles nel 1999 e culminata, nel 2021, con la nomina a console generale presso il Consolato dei Paesi Bassi a Milano. S.B.