Il Concerto di primavera con l’Agnesi

Concerto di primavera a Merate con i musicisti amatoriali di MaTa, l’Orchestra Maria Teresa Agnesi, diretta da Marcello Corti e guidata dai maestri preparatori Antonella La Donna, Gloria Uggeri e Marcella Schiavelli. Sebbene i 50 musicisti dell’orchestra sinfonica siano amatori di tutte le età, propongono appuntamenti di livello. Il concerto è in programma questa sera nell’auditorium comunale: in scaletta ci sono brani di Strauss, Borodin e Brahms. L’intero costa 10 euro, 8 il ridotti, i minori di 13 anni non pagano. I biglietti si possono acquistare prima del concerto, dalle 20.15 alle 20.45.