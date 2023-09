Il colosso dei surgelati inaugura nuova filiale

La Bofrost inaugura una nuova filiale e cerca personale nelle province di Sondrio e Lecco. In un momento in cui molte aziende sono in difficoltà e "tagliano" posti di lavoro, almeno in alcuni settori, la più grande azienda italiana della vendita a domicilio di surgelati e prodotti freschi in Valtellina "trasloca" dalla storica sede di Morbegno in una nuova struttura di 2800 mq realizzata coi criteri di risparmio energetico. La nuova filiale, moderna ed ecosostenibile, è quella inaugurato nei giorni scorsi a Traona. Si tratta di 1.100 coperti destinati a uffici, magazzini e celle isotermiche e 1.700 per il parcheggio e il transito di 23 automezzi, progettati secondo criteri di ecosostenibilità. Nella filiale di Traona lavorano 35 persone tra addetti alla vendita, promoter, magazzinieri, personale amministrativo e direttivo. Per servire le oltre 15mila famiglie di clienti in un vasto territorio che va da Lecco a Bormio, Bofrost è alla ricerca di 8 persone da inserire nella rete di vendita. Nel dettaglio, si tratta di 3 venditori (inquadrati nel CCNL Commercio che a bordo dei mezzi refrigerati visitano a domicilio i propri clienti fidelizzati e nuovi, per poterli assistere nella scelta dei loro prodotti preferiti) e 5 promoter commerciali. F.D’E.