Il Capodanno si fa in quattro. Tanti quanti gli eventi in città

Il Capodanno a Brescia si fa in quattro. Quattro sono infatti le proposte per passare la Notte di San Silvestro in città, tutte diverse, per andare incontro ai gusti più variegati. Il programma, presentato dall’assessore alle Attività produttive del Comune di Brescia Andrea Poli, vedrà, sul palco principale di Piazza Loggia, Mr Rain, amato interprete della musica contemporanea, che è nato e cresciuto nella provincia bresciana; apriranno e chiuderanno il concerto alcuni tra i DJ locali più amati. All’Auditorium San Barnaba (corso Magenta 67) sarà protagonista la musica di Daniele Richiedei e Giulio Corini, musicisti bresciani fondatori dell’ensemble Fedra, accompagnati per l’occasione dai musicisti Gianluca Ienno, Massimiliano Milesi e Alessandro Rossi e dalla splendida voce di Simona Severini.

E poi, il tradizionale spettacolo di Capodanno organizzato dal Centro Teatrale Bresciano nella cornice del Teatro Sociale, che ospita sul palco Gioele Dix che torna a rendere omaggio, in occasione del ventennale della sua scomparsa, al talento di Giorgio Gaber, costruendo un insolito itinerario all’interno del suo teatro canzone. Chiude il quartetto una novità tutta dedicata alle giovani e ai giovani bresciani, al Castello di Brescia, dove, con We Love Castello, il Bastione di San Marco ospiterà un evento dance animato da DJ e crew Made in Brescia.

Federica Pacella