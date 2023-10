Il baritono Maestri alla festa in sala Ambrogio Maestri, Laura Marzadori e I Solisti di Pavia si esibiranno stasera al Teatro Fraschini con musiche di Verdi, Donizetti, Catalani e Mascagni. Il concerto è offerto dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia. Maestri, tornato da Vienna per l'occasione, ha dichiarato di aver iniziato la sua carriera in questo teatro 30 anni fa.