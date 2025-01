Il Bacino imbrifero cerca ancora inquilini per gli uffici di Palazzo Guicciardi

Prorogato al 28 febbraio il termine per poter affittare alcuni locali del BIM di Palazzo Guicciardi. Il Consorzio dell’Adda, infatti, intende concedere in locazione, ad uso non abitativo, i locali ubicati al secondo piano di palazzo Guicciardi, in via Lungo Mallero Diaz, a Sondrio. Situato nel centro cittadino, Palazzo Guicciardi si propone quale sede prestigiosa per uffici di rappresentanza, rivelando, negli esterni e negli ambienti interni, la sua origine di dimora signorile. Sono sette in totale, tutti con servizi in comune, dal più piccolo di 22 metri quadrati al più grande di 94, sui tre lati del palazzo, est, nord e ovest, e vengono concessi sgombri da arredi, attrezzature e macchinari. Vi si potranno svolgere attività istituzionali, sociali e culturali, commerciali e direzionali, senza mutarne la destinazione d’uso. Il canone di locazione va dai 187 euro del locale più piccolo ai 799 di quello più grande.F.D’E.