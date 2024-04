I tulipani “degli studenti” sono sbocciati

Un angolo d’Olanda a Calolziocorte, tra il lago di Garlate, l’Adda e il lago di Olginate. Nel Giardino botanico di Villa De Ponti sono fioriti 500 tulipani di colori e specie e varietà diverse: da un accesso arancione a un tenue lilla, dagli evocativi Mata Hari ai classici Juliette, dai Queen Nigh ai Turkestanica, dai Mount Tacoma ai tulipani di un’altra ventina di tipologie. I tulipani sono stati piantati a dicembre e proprio in questo periodo stanno regalando il meglio della loro natura. Il progetto, il primo del genere nel Giardino botanico di Villa De Ponti, è stato realizzato anche grazie alla collaborazione degli studenti dell’istituto superiore Lorenzo Rota di Calolziocorte impegnati in un percorso di alternanza tra scuola e lavoro, oltre che con il contributo dei dirigenti della Fondazione comunitaria del Lecchese.

"Una volta terminato il ciclo vegetativo, quando le foglie saranno seccate, i bulbi saranno prelevati e conservati fino al prossimo autunno quando saranno ripiantati nel grande prato biodiverso e nel giardino della scuola", spiegano dall’Ecomuseo della Val San Martino. Villa de Ponti con annesso giardino è stata costruita nel 1923 dal figlio di un industriale milanese che a Calolzio aveva una fabbrica di sali di bario. Immobile e area sono diventati poi pubblici nel 1994 per diventare Giardino botanico della Comunità montana della Val San Martino. Il Giardino di Villa De Ponti si estende su oltre un ettaro di superficie. Ospita circa 500 specie differenti, autoctone ed esotiche, spontanee e coltivate, quasi tutte denominate, con esemplari che hanno poche settimane di vita ed altri secolari. Quest’oggi il giardino rimane aperto dalle 17 alle 19 proprio per consentire di ammirare i tulipani in fiore. È inoltre aperto dal lunedì al venerdì e il secondo sabato di ogni mese.