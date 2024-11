I reperti archeologici dell’antica Piuro a Palazzo Vertemate

PIURO

Una triplice alleanza strategica, tra la Provincia di Sondrio e i Comuni di Chiavenna e Piuro, per sancire la volontà di valorizzare Palazzo Vertemate Franchi, capolavoro rinascimentale e pezzo pregiato del patrimonio storico architettonico locale. Tre enti per un progetto di riallestimento che qualificherà ulteriormente la sua offerta culturale. Da una parte la Provincia, ente che sovrintende al Sistema museale di Valtellina e Valchiavenna, dall’altra i due Comuni direttamente coinvolti: Chiavenna, in quanto proprietario dell’antica dimora nobiliare, e Piuro, nel quale è ubicata. Proprio il progetto proposto dai due municipi è all’origine dell’accordo di collaborazione stipulato tra Piuro, individuato quale ente attuatore, e la Provincia, che finanzierà la sua realizzazione con un contributo fino a 95mila euro. Nello specifico, il progetto prevede il rinnovamento dell’impianto di illuminazione e l’allestimento di un’esposizione di reperti archeologici rinvenuti durante le campagne di scavo dell’antica Piuro, anche recenti, che hanno portato a nuove, interessanti scoperte. F.D’E.