I quadri di Ferrari da ammirare a Corenno Plinio

Uccelli, cani, animali selvatici e selvaggina in mostra a Corenno Plinio, il borgo degli scalotti di Dervio. È la mostra allestitadall’artista di casa di 64 anni Pietro Ferrari, che ha cominciato a disegnare copiando a china i fumetti di Tex Willer. Predilige la matita di grafite per il bianco e nero, mentre per i colori utilizzai delicati pastelli acquarellabili a cui aggiunge pastelli ad olio. Ha inoltre inventato la tecnica del bianchetto, il classico correttore, che adopera invece per ritrarre la neve nei quadri invernali. La mostra è aperta a ingresso gratuito fino a domenica. È visitabile dalle 14 alle 18. È anche l’occasione, per chi non lo ha ancora visto, di visitare l’incantevole borgo medioevale.