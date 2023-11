I piatti italiani in Uzbekistan firmati dallo chef Gandola Chef comasco Luigi Gandola, del ristorante Salice Blu di Bellagio, ha partecipato alla Settimana della Cucina Italiana in Uzbekistan, curando il menù di una cena di gala e coordinando una masterclass per gli chef locali. Un'esperienza positiva per valorizzare prodotti e tradizioni culinarie italiane.