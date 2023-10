I Ferragnez nel campo di zucche

Vip in coda per prendere la zucca di Halloween. Succede a Nerviano al campo di Federica, attività che sorge lungo la provinciale 109 e che qualche anno riceve la visita di tanti personaggi illustri del mondo dello spettacolo. Qualche giorno fa è stato il turno di Fedez e della moglie Chiara Ferragni, come spiega la stessa Federica che sui social ha postato una fotografia insieme ai due vip: "Avervi al campo per il terzo anno con la vostra famiglia ci rende tanto orgogliosi". Qualche giorno fa era arrivato anche Sferaebbasta. Una festa “agricola“ in mezzo alla natura per scegliere la zucca migliore da decorare ad Halloween con djset, musica e tanto altro.