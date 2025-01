Housing sociale . Piovono 30 milioni sulle case popolari della provincia

“Missione Lombardia“ è il nome del piano regionale delle politiche per la casa. “Missione Lombardia“ significa, dunque, stanziare fondi ingenti per migliorare la qualità complessiva dell’abitare, ma anche monitorare l’andamento dei cantieri, lavorare per raggiungere gli obiettivi e per superare gli ostacoli. Quelli di alcuni edifici di via Maffei a Sondrio, ad esempio, che sembrano stati bombardati, con interventi lasciati neppure a metà, ed è proprio da qui che ha preso il via la giornata valtellinese dell’assessore regionale alla Casa e Housing sociale Paolo Franco (nella foto secondo da sinistra).

"La cosa più importante era far ripartire i cantieri: per due palazzine i lavori inizieranno a giorni, per la terza dopo metà febbraio – ha detto – Ho voluto tranquillizzare e ringraziare anche chi lì abita per la pazienza dimostrata, perché avere un cantiere, un’azienda che non lavora e ti mette i ponteggi davanti non è facile. Ora l’imperativo è recuperare il tempo perso e concludere entro marzo 2026".

Alla tappa in provincia del tour istituzionale voluto dall’assessore hanno partecipato anche i vertici di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio: il presidente Corrado Zambelli e il direttore generale Corrado Della Torre. "A Sondrio e provincia - ha evidenziato l’assessore Franco - sono in campo oltre 30 milioni di euro per affrontare con pragmatismo lombardo tutte le necessità del territorio. Risorse investite per riqualificare gli edifici popolari, rigenerare i quartieri e recuperare gli alloggi sfitti. Grande attenzione anche alla dimensione sociale: Regione infatti assicura sostegno concreto ai cittadini in difficoltà attraverso l’erogazione di contributi e servizi".

Capitolo assegnazioni: Aler in provincia ha assegnato 78 appartamenti tra il 2023 (36) e il 2024 (42, dato aggiornato a metà dicembre), ottenendo un incremento delle assegnazioni del 17% rispetto al dicembre 2023. Sempre Aler in Valle ha effettuato nel 2024, in risposta alle segnalazioni ricevute, 531 opere di manutenzione per 400.000 euro. "Ho potenziato il servizio di “Pronto intervento“ – ha sottolineato Franco – per lanciare un segnale forte e chiaro rispetto ai vandalismi".

S.B.