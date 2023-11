Guerra e malattia. Sullo sfondo la Brescia del ’40

S’intitola “Brescia 1940“ l’evento di teatro e solidarietà a sostegno della fibromialgia. Promosso dalla Compagnia teatrale del Sacro Cuore e dall’associazione Abar, col supporto del Comune per l’anno di Capitale della Cultura, “Brescia 1940“ è una rappresentazione ambientata durante la Seconda guerra mondiale che offre uno sguardo profondo sulla vita di una giovane donna che combatte coraggiosamente la fibromialgia e diventa simbolo di resilienza e speranza per la salvezza della città. Lo spettacolo si terrà il 18 e 19 novembre al Teatro Sant’Afra. Per informazioni: ssegreteria@abarbrescia.org o 3806984046.