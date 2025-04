Golf in buca oltre i confini. La partnership con Como fa bene alla Valle dell’Adda

La partnership tra il Valtellina golf and country club e il consorzio Lake Como golf destination comincia a delinearsi. Nei giorni scorsi si è tenuto a Caiolo, nella sede del Valtellina golf and country club, l’open day rivolto agli operatori della provincia di Sondrio organizzato dal consorzio Lake Como golf destination in collaborazione con Apf Valtellina, Unione del commercio del turismo dei servizi della provincia di Sondrio, i consorzi turistici Sondrio & Valmalenco e Media Valtellina, il distretto agroalimentare di qualità della Valtellina e la Camera di commercio di Como-Lecco.

Nel corso della giornata sono stati presentati il progetto Lake Como golf destination (consorzio che racchiude al suo interno ben 12 campi da golf tra i quali il Valtellina golf and country club e il Golf Bormio) e, soprattutto, la collaborazione instauratasi tra lago di Como e Valtellina. All’incontro hanno partecipato stakeholder e rappresentanze istituzionali, oltre naturalmente agli operatori della provincia di Sondrio. Il consorzio promuove idealmente un’unica regione per gli amanti del golf in grado di offrire vari campi ubicati nelle province di Como, Lecco, Sondrio, Varese e Monza Brianza e varie esperienze turistiche.

"Vogliamo avvicinare il più possibile i giovani alla pratica del golf e in tal senso stiamo programmando corsi per gli studenti nell’ambito del progetto "Golf a scuola" della Federazione italiana golf, per incentivare anche i neofiti a giocare a golf – dice Roberto Brivio, presidente del Valtellina golf -. Per cercare di avvicinare il più possibile il pubblico alla pratica di questo sport, abbiamo organizzato per il prossimo 11 maggio un altro open day con una lezione di prova gratuita: un’occasione importante per conoscere da vicino il nostro campo da golf. Il Valtellina golf and country club (dopo il periodo di crisi, ndr.) si è rimesso in moto e il futuro appare più luminoso anche grazie all’ingresso nel Lake Como golf destination. L’unione fa la forza. Per ora il club può contare su 160 iscritti. E poi c’è l’appuntamento olimpico dell’anno prossimo, lì dovremo essere bravi ad intercettare parte dei tanti turisti, anche stranieri, che saliranno in Valtellina per vedere le gare e mostrare loro la bellezza del campo da golf di Caiolo".