Rissa a “Il Giusto Panino” di Morbegno: chiuso 15 giorni il locale in centro

Il locale è stato chiuso dopo i controlli della polizia

Morbegno (Sondrio), 3 marzo 2023 - La rissa avvenuta lo scorso 25 febbraio, tra i titolari del locale e un giovane avventore, ha avuto conseguenze molto pesanti per "Il Giusto Panino" di piazza Mattei a Morbegno, chiuso per 15 giorni dal questore di Sondrio in seguito ai controlli avvenuti all'interno della struttura.

“Il provvedimento si giustifica in ragione del verificarsi in suddetto locale di molteplici episodi di degrado che hanno costituito turbativa per l’ordine, l’incolumità e la quiete pubblica determinando il contestuale intervento delle forze dell'ordine”, si legge nel provvedimento.

"Poiché quanto segnalato – prosegue la nota – è da considerarsi idoneo a legittimare l’adozione di misure che mirino a dissuadere comportamenti pregiudizievoli per l’ordine pubblico, è stato ritenuto necessario intervenire con urgenza attraverso la chiusura, limitata nel tempo, del luogo di aggregazione di soggetti indesiderati”.