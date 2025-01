Giovani talenti della velocità. La sfida è sulla mitica Stelvio

Le giovani e giovani jet valtellinesi si sono sfidati in un superG coi fiocchi sulla mitica Stelvio. È stato un sabato entusiasmante per le sciatrici e gli sciatori, iscritti ai club valtellinesi e valchiavennaschi, che si sono sfidati nella prima prova veloce della stagione del prestigioso circuito Schena Generali, la kermesse che da sempre permette ai giovani talenti della provincia di Sondrio di muovere i primi passi nel mondo dello sci agonistico e di mettersi in luce. E, perché no, di incominciare una luminosa carriera come hanno fatto in passato Deborah Compagnoni e Giorgio Rocca e, per rimanere ai nostri giorni, Elena Curtoni.

Scenario del superG è stata la pista Stelvio, il tracciato che ospita da oltre 30 anni le gare di Coppa del Mondo, la leggendaria discesa e da pochi anni un bellissimo superG, e che fra un anno vedrà in scena le prove maschili di sci alpino maschile. Tra le allieve, nate negli anni 2009 e 2010, Elena De Paoli, Agonistica Bernina, ha dominato la scena rifilando distacchi abissali, oltre il secondo, alle avversarie. Nella prima gara, dietro ad un’inarrivabile De Paoli, si sono piazzate Marta Valzer e Sveva Baruffato dello sci club Bormio, organizzatore dell’evento.

Nella seconda prova Elena De Paoli ha preceduto Maria Paganoni, Sci Club Santa Caterina, e Giulia Ferrario, Reit Ski Team, terza classificata. Nella prima gara maschile ha prevalso Martino Dei Cas nei confronti di Giovanni Raimondi e Federico Quadrio che hanno completato il tris per lo sci club Bormio. Marco Compagnoni ha vinto la seconda gara davanti a Giovanni Raimondi e Federico Quadrio. Il prossimo fine settimana toccherà ancora ai giovani sciatori delle categorie ragazzi e allievi che sabato scenderanno in pista a Madesimo per disputare uno slalom gigante.

Fulvio D’Eri