Donne in marcia per prevenire i tumori al seno

Domenica le strade di Bovisio si coloreranno di fucsia grazie all’associazione Cuore di Donna che farà riversare per le vie del centro centinaia di partecipanti per la terza camminata non competitiva, “La prevenzione si fa strada“ con lo scopo di lanciare un messaggio di salute e benessere e contribuire a diffondere l’importanza della prevenzione. Ritrovo alle 9.30 al parco di via Roma. Il contribuito minimo è di 5 euro. Gli incassi saranno utilizzati per la realizzazione di attività di prevenzione, sensibilizzazione e mutuo aiuto. Interverrà il dottor Franco Campagna, chirurgo plastico senologo. L’evento sarà inoltre rallegrato dalla partecipazione dei clown della Croce Rossa Italiana. Info: tel. 366.16.84.042.

