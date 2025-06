Appuntamento Lilt con insegnante yoga. La lezione dedicata alla rinascita

Appuntamento oggi alle 10 in piazza Teresina Tua Quadrio per la prima assoluta, a Sondrio, del Cancer Survivors Day, evento ideato da Lilt. A condurre l’evento yoga sarà Francesca Nera. La partecipazione è gratuita. Ai presenti sarà regalata la t-shirt dell’evento e un tappetino (non occorre portarlo). Dedicato allo yoga e gratuito anche il pomeriggio dimostrativo che Elizabeth Mugan terrà oggi al palazzetto di Tresivio.