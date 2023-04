Giornata mondiale della poesia con le rime di Alba

Grande festa in occasione della Giornata mondiale della poesia con il Circolo poetico culturale l’Alba, che ha curato una lettura di componimenti dei propri iscritti. Si trattava del primo appuntamento della rassegna "Un caffè con l’autore" promossa dall’assessorato alla Cultura e con il patrocinio della Pro loco. Dopo introduzione a cura del presidente del Circolo l’Alba, Antonio Vaccaro, il giornalista Fausto Bossi ha coordinato il reading letterario al quale hanno preso parte i soci e poeti Antonio Vaccaro, Paolo Bossi, Pier Mario Tognoli, Stefana Pieretti, Pinuccia Bossi, Annitta Di Mineo, Lina Garghetti, Antonella Garzonio, Fabrizio Moroni, Rosella Rogora e Brunella Colombo. Nel corso della serata sono stati ricordati, con la lettura di loro testi, i soci mancati nel corso degli anni: Gabriella Ferioli, Giuseppe Mauro, Sergio Belvisi e Angerina Banfi Ciffo. "Un momento emozionante, il minuto di silenzio in ricordo degli amici venuti a mancare. È stato toccante per noi e per i loro familiari che hanno risposto con piacere al nostro invito. Stiamo organizzando un concorso letterario a livello provinciale, con possibilità di partecipazione estesa fino ai primi mesi del 2024" spiegano i referenti del Circolo l’Alba. Christian Sormani