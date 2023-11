Giornalismo. Professione che cambia

Quattro giorni, 35 incontri in programma e oltre 120 relatori: si apre ufficialmente a Varese giovedì 9 novembre la 12^ edizione del festival del giornalismo Glocal. Organizzato da Varesenews in collaborazione con l’Ordine nazionale dei giornalisti, l’Ordine dei giornalisti della Lombardia (nella foto Riccardo Sorrentino), Anso - Associazione stampa online - e Camera di commercio di Varese, Glocal 2023 pone al centro del dibattito il tema delle "visioni", per una professione chiamata a muoversi tra vecchi e nuovi strumenti, tra intelligenza artificiale ed etica. Il festival si apre con una riflessione su come dovrebbe cambiare il giornalismo.