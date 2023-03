Gabriel, ucciso dal treno. Una folla al funerale: “Ragazzi, non abbiate paura di piangere”

Il funerale di Manuel Gabriel Tejada Reyes

Sondrio – Una grande folla commossa ha gremito la chiesa della Beata Vergine del Rosario a Sondrio per l’addio a Gabriel Manuel Tejada Reyes, 15 anni, travolto dal treno e ucciso insieme all’amico Meriton Ajeti mentre attraversava i binari alla stazione di San Pietro Berbenno (Sondrio) la sera dell’11 marzo.

Distrutta dal dolore la la mamma di Gabriel, Claribel, accompagnata e sostenuta dai fratelli del ragazzo Frencys e Cleudy.

Tanti, tantissimi, i giovani presenti in chiesa, tra i loro i compagni di scuola o di squadra, che hanno ascoltato le parole dell’arciprete di Sondrio don Christian Bricola: “Quello che è successo ci ha lasciati tutti senza parole. Imparate a chiedere aiuto, a rivolgervi ai più grandi, per confidare le vostre sensazioni. Davvero, non abbiate paura di piangere”.