“Funamboli“ per la crescita dei giovani

Al via a Sondrio e nella zona dell’Alto Lario il progetto "Funamboli in Equilibrio", promosso dall’Associazione Comunità "Il Gabbiano" odv. L’iniziativa è nata per creare nuove opportunità di incontro, ascolto e orientamento con ragazzi e ragazze che stanno attraversando momenti difficili legati alla crescita e a criticità legate all’adolescenza per costruire risposte alle diverse situazioni di disagio psicologico e sociale giovanile che si sono aggravate con la pandemia. La proposta prevede un’offerta psicologica, educativa e di accompagnamento rivolta ai ragazzi e alle ragazze dagli 11 ai 21 anni e alle famiglie. F.D’E.