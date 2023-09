Frankenstein di Mary Shelley a Varese: ispira l'autunno in biblioteca

Dal 20 settembre tornano gli appuntamenti di #InBiblioteca, rassegna dedicata al libro e alla lettura promossa dalla Biblioteca Civica di Varese con l’intento di far convergere in città una pluralità di proposte a partire da uno dei grandi classici della narrativa. L’edizione autunnale avrà come filo conduttore l’opera di Mary Shelley “Frankenstein“, fonte di ispirazione per le diverse realtà e associazioni che hanno aderito all’iniziativa. "Siamo sicuri - ha spiegato l’assessore alla cultura Enzo Laforgia - che anche in questa ulteriore tappa le cittadine e i cittadini di ogni età, che già numerosi hanno preso parte agli incontri svoltisi in primavera, torneranno volentieri a confrontarsi con un classico della letteratura universale: ritrovandolo tra le pagine dei fumetti, provando a scovarlo tra le piante e gli alberi dei Giardini Estensi, osservandone le acrobazie e i capitomboli, giocando con lui, fissandolo in nuovi racconti, cercando di ricavare dalla sua storia spunti e riflessioni per ripensare il nostro rapporto con la Natura e con l’ambiente". Tra la Biblioteca e i giardini si svolgeranno infatti una serie di eventi che spaziano tra laboratori, giochi di ruolo, letture, spettacoli e performance acrobatiche. Si parte con il workshop di scrittura creativa “Scrivere il mostro“, suddiviso in quattro serate: la prima è in programma mercoledì 20 alle 18.

Lorenzo Crespi