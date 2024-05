Franciacorta. Un giardino tra rose e miele

Rose di tutti i tipi, erbacee perenni e api saranno gli ingredienti di “Franciacorta in fiore“. La 25esima edizione è stata presentata ieri dal sindaco Fabrizio Scuri, dal nuovo assessore alle Politiche di valorizzazione del territorio Cristian Faita, dal presidente del Comitato Fiera Osvaldo Paderni e dal presidente della Pro loco Piero Gatti. Per tre giorni, dal 17 al 19 maggio, il centro storico dell’antico borgo di Bornato si trasformerà in un variopinto giardino dedicato al tema “Fiori e Api, essenza di vita e dolcezza infinita”. Ad accompagnare Cazzago San Martino, grazie all’associazione Terra della Franciacorta, saranno giardini diffusi e installazioni che caratterizzeranno i paesi del territorio, dove potranno essere visti anche balconi e giardini in fiore appositamente pensati per l’evento.

Gli appuntamenti inizieranno domani con un concerto alle 20.30 a Cazzago mentre domenica alle 9 la Biciclettata in fiore partirà dal municipio. Poi alle 20.30 lo spettacolo comico. Sia sabato sia domenica gli appuntamenti serali si terranno nel giardino di Palazzo Secco d’Aragona. Venerdì 17 maggio “Franciacorta in fiore“ aprirà dalle 11 alle 17.30 a Castello Orlando, a Palazzo Ambrosini Battista, a Frutteto Dalola, a Palazzo Secco d’Aragona e all’antica Pieve di San Bartolomeo, dove sono state organizzate visite guidate. In programma anche mostre collaterali, domenica l’attesissimo Palio della Rosa ma anche convegni tra cui quello delle 17 di sabato, in collaborazione con Cogeme, intitolato “Il regime della Biodiversità: un viaggio nel mondo delle api fra storia, cultura e natura”.

"Hanno collaborato alla manifestazione moltissime persone – spiega il sindaco Fabrizio Scuri con l’assessore Faita e gli altri organizzatori – compresi gli apicoltori del paese, che ringraziamo, così come volontari ed espositori”. In calendario anche laboratori sulle erbe spontanee, sul miele e molti altri appuntamenti.

Mi.Pr.