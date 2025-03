Frana a Verceia, grossi massi invadono la strada e il passaggio a livello: viabilità e circolazione ferroviaria interrotte

Sondrio, 16 marzo 2025 – Nel primo pomeriggio di domenica, una frana si è abbattuta sulla Strada dei Cavalli, a Verceia, nei pressi dell’imbocco della galleria ferroviaria che collega Colico a Chiavenna. Grossi massi si sono staccati dalla montagna, invadendo e devastando la carreggiata.

Secondo le prime informazioni, il passaggio a livello della ferrovia è stato colpito, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell’evento.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che hanno disposto la chiusura preventiva della strada per garantire la sicurezza della zona. Chiusa anche la ferrovia fino a quando la situazione non sarà risolta per una sicura percorribilità dei treni.

Attualmente, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco sono impegnati nelle operazioni di verifica e messa in sicurezza. Sul posto c’è anche un geologo che sta effettuando manovre di disgaggio.

Restano da valutare i danni e i tempi necessari per il ripristino della viabilità e della circolazione ferroviaria.