Fotografie di emozioni a quattro zampe

Si intitola “Emozioni a 4 zampe“ la mostra fotografica di Laura Dellisanti, che si protrarrà fino al 4 giugno nell’area lounge dell’Irccs Maugeri nell’ambito di “Maugerinarte“. Una selezione di 35 scatti che hanno come protagonisti i migliori amici dell’uomo: "Il mio desiderio è catturare l’emozione e trasmetterla a chi guarda le mie foto, così come fanno i cani e in generale gli animali – dice Laura Dellisanti -. I cani percepiscono le nostre emozioni. In mostra ci sono scatti di cani felici e altri scatti più seri. Tra questi ci sono quelli realizzati fuori dalla Maugeri di Pavia che mostrano il rapporto tra uomo e cane, anche nella malattia".