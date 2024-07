Forza posto di blocco e si schianta: nel furgone c’erano due chili di cocaina. Arrestato sondriese

Sondrio, 27 luglio 2024 – Da Sondrio (almeno questo fa presumere la sua residenza) in Abruzzo con due chili di cocaina nel furgone.

I carabinieri di Montesilvano hanno arrestato un romeno residente in Valtellina. L’operazione è scattata nel corso di un controllo del territorio, quando i militari dell’Arma –impegnati in un posto di blocco – hanno avvistato un furgone sospetto. Hanno intimato l’alt al veicolo. Il conducente, però, non ha “accolto l’invito” e ha tirato diritto.

Subito la gazzella è scattata al suo inseguimento, rincorsa conclusa quando il furgone si è schiantato contro il guard-rail.

L’uomo, sceso dal mezzo, ha cercato di scappare a piedi, ma è stato raggiunto. Nel suo zaino sono stati trovati due panetti di cocaina da un chilo ciascuno. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Ora si trova in carcere a Pescara a disposizione dell'autorità giudiziaria.