Val Masino e i tre finanzieri morti. Il sindaco Pietro Taeggi: incontrati e salutati questa mattina

Val Masino (Sondrio), 25 maggio 2024 – "È un pezzo della nostra famiglia che ci lascia. Una tragedia che ha colpito al cuore tutta la comunità di Val Masino. Sono sempre loro che vengono ad esercitarsi sul nostro territorio, per essere pronti a salvare le vite di tanti escursionisti. E stavolta le vittime, purtroppo, sono loro. Tutti giovanissimi".

A parlare è Pietro Taeggi, dal giugno 2022 sindaco del Comune di Val Masino (Sondrio), dove nel primo pomeriggio di oggi in un tragico incidente alpinistico hanno perso la vita 3 militari del Soccorso Alpino della Guardia di finanza, in servizio nelle Stazioni di Madesimo e Sondrio.

"Questa mattina attorno alle 9 ci siamo incontrati e salutati per l'ultima volta - aggiunge il sindaco Taeggi -. Ero salito in Val di Mello per controllare gli sviluppi di alcuni lavori e loro, con altri due colleghi, arrivavano in quel momento in auto per iniziare la giornata di esercitazioni. Ci conosciamo tutti perché loro sono spesso qui ad affinare la loro preparazione. Oggi su una parete rocciosa, altre volte in punti diversi del nostro territorio montano. Poche ore più tardi mi hanno informato della terribile tragedia".

Umberto Maerna

"La notizia dell'incidente – dichiara Umberto Maerna , deputato di Fratelli d'italia eletto nel collegio di Sondrio che ha provocato la tragica morte di tre giovani appartenenti alla Guardia di Finanza e nella fattispecie al Soccorso Alpino getta nel lutto la Lombardia e l'intera Nazione. La dedizione e lo spirito di sacrificio di chi indossa una divisa non lo scopriamo certo oggi. In contesti particolarmente difficili ed esposti continuamente a pericoli,come le montagne , ancora di più. Non dobbiamo dimenticare che in tutta Italia, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, sono state portate a termine 12.349 missioni di soccorso, quasi 34 in media per ogni giorno dell'anno. In tutto le persone soccorse sono state 12.365, e 7.622 hanno riportato ferite. E' alto, purtroppo, anche il numero delle persone, 491, che l'elicottero o le squadre via terra non hanno raggiunto in tempo, e che sono state recuperate senza vita. Oggi i nostri pensieri e le nostre preghiere sono per questi tre valorosi ragazzi e soprattutto per le loro famiglie ".