Federico Secchi conquista il K2, la guida alpina di Bormio in cima alla seconda montagna più alta del mondo

Bormio, 30 luglio 2204 - La guida alpina di Bormio Federico Secchi è salito in cima al K2. Il suo compagno di spedizione Marco Majori ha rinunciato a 200 metri dalla cima a causa dell’ora tarda. Sono ore concitate quelle che si stanno vivendo sul K2, la seconda montagna più alta della terra.

La Guida Alpina Valtellinese, maestro di sci e Tecnico del Soccorso Alpino, è salito insieme a Marco Majori, anche lui Guida Alpina e membro della Sezione Militare di Alta Montagna. Secchi ha raggiunto la cima ieri pomeriggio mentre Majori, salito più lentamente, ha saggiamente rinunciato a 200 metri dalla cima a causa dell’ora tarda.

Nel settantesimo anniversario della conquista della seconda montagna più alta della terra i due valtellinesi erano partiti con l’ambizioso progetto di scalare il K2 e poi scendere con gli sci. Sono partiti il 26 luglio insieme a Silvia Loreggian e Federica Mingolla e, dopo qualche ora di silenzio stampa, è ora arrivata la conferma della salita.

Al momento il meteo è discreto e i due hanno comunicato stamattina di aver iniziato la discesa verso il campo 3. Sul sito del Club Alpino Italiano che ha patrocinato la spedizione il Presidente generale Antonio Montani ha commentato: “Ieri è stata una giornata molto complicata sul K2, complicata ulteriormente dalle difficoltà di comunicazione, in cui all’imbrunire abbiamo vissuto anche momenti di preoccupazione. Solo pochi alpinisti, si contano sulla punta delle dita di una mano, siano riusciti a raggiungere la vetta senza fare uso di ossigeno. Fra loro anche Tommaso Lamantia, Accademico del Cai componente della spedizione del Cai Biella, e Federico Secchi del progetto “Ski in the Sky” spedizioni patrocinate dal Cai per la ricorrenza dei 70 anni dalla prima salita, evidenzia la preparazione e la competenza dei nostri alpinisti. Anche quella di coloro che alla vetta hanno deciso di rinunciare".