Settant'anni dalla conquista del K2: Valfurva festeggia nel nome di Achille Compagnoni

Valfurva (Sondrio), 30 luglio 2024 – Il club 105 – Frecce Tricolori Valtellina e Valchiavenna, in collaborazione con l’Anioc provinciale, ha allestito una due giorni di festa in Valfurva per il 70° anniversario della conquista del K2. Dici K2 e in Valtellina, ma non solo, il pensiero va ad Achille Compagnoni, originario proprio della Valfurva, che, con Lino Lacedelli, fu il primo uomo a scalare la seconda vetta più alta al mondo nel lontano 1954, nella spedizione guidata da Ardito Desio.

E così il club 105 Frecce Tricolori presieduto da Renato Verona, lo scorso fine settimana, ha deciso di allestire un ricco programma per ricordare una delle imprese mitiche dell’alpinismo. Presenti alcune delle massime cariche civili e militari della provincia di Sondrio per rendere onore ad un’impresa memorabile e a Achille Compagnoni. “Quella allestita dal club 105 Frecce Tricolori – dice il primo cittadino di Valfurva Luca Bellotti – è stata una bellissima manifestazione che ci ha permesso di estrarre dal cilindro il nostro orgoglio italiano perché quella del K2 è stata una impresa leggendaria della quale andare tutti fieri. E noi abbiamo avuto la fortuna, diciamo così, di avere tra i protagonisti un nostro concittadino, Achille Compagnoni”.

Tante le iniziative in questa due giorni dedicata al ricordo della conquista del K2. “Tra le altre voglio ricordare la deposizione di una targa a Sant’Antonio dove una quarantina di alunni delle elementari hanno piantato le stelle alpine in un’apposita aiuola e la serata col CAI, con filmati sulla conquista del K2, alla quale ha partecipato anche Marco Confortola. Poi domenica nella piazzetta K2, vicino al monumento inaugurato in occasione del cinquantesimo, abbiamo apposto una targa per ricordare il 70esimo della prima sul K2. È giusto che venga ricordata questa data anche per le giovani generazioni”. Tra gli altri era presente anche Fernanda Mossini, la cognata di Achille Compagnoni. “La signora Fernanda ha portato alcuni bellissimi cimeli: la tenda, i ramponi e gli scarponi di Achille proprio in occasione di quella ascesa sul K2”.

Soddisfazione anche per gli organizzatori, Club 105 e Anioc del presidente Nello Colombo. “È stata proprio una bella due giorni – dice Renato Verona -, in cui abbiamo reso onore all’impresa del K2 che ha tagliato il traguardo dei 70 anni. E lo abbiamo fatto con una serie di iniziative, tra le quali mi piace ricordare anche la sfilata di un centinaio di mezzi militari provenienti da un po’ tutto il Nord Italia e dalla vicina Svizzera. Abbiamo voluto ricordare anche l’anima 'militare’ di Achille, uno che ha servito la patria per 15 anni come Alpino. E così abbiamo commemorato anche tutti i caduti”.