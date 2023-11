Fantasmi sul palco del Mezzadri

Il teatro Mina Mezzadri riapre con “Fantasmi“, nuova produzione firmata dal Centro Teatrale Bresciano in collaborazione con Le Tre CordeCompagnia Vetrano-Randisi. Il titolo, in cartellone per la cinquantesima stagione di prosa intitolata “Il mondo nuovo“, è un nuovo lavoro su Pirandello in cui Vetrano e Randisi compongono una riflessione umoristica e struggente sull’attesa, la negazione e l’accettazione della morte. Lo spettacolo, in scena fino al 3 dicembre, inaugura il teatro Mezzadri di contrada Santa Chiara, restituito alla città proprio ieri, dopo l’intervento di riqualificazione e messa in sicurezza sostenuto dal Ctb con il Comune di Brescia.