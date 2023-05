Fa retromarcia e investe un’anziana, é in gravi condizioni

Il furgone fa retromarcia e l’autista non si accorge che dietro al mezzo, proprio in quel momento, stava passando una donna anziana. È ricoverata in gravi condizioni la donna di 74 anni che ieri mattina è stata investita al Parco Gallo, a Brescia Due, dal mezzo in manovra. L’anziana stava camminando sul marciapiede con l’ombrello in mano.

Proprio in quel momento il conducente di un furgone stava effettuando la retromarcia in prossimità di un passo carraio dopo aver effettuato una consegna alla cascina Parco Gallo. Il colpo è stato violento, anche perché inizialmente il conducente potrebbe non essersi accorto dell’incidente. La donna ha riportato ferite gravi: traumi all’addome e al bacino. I mezzi di soccorso sono arrivati in pochi minuti e dopo aver stabilizzato le condizioni la donna ferita è stata trasportata in codice rosso agli Spedali civili.