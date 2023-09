Sondrio, evade dai domiciliari per andare dai genitori che maltrattava: arrestato, torna in carcere

Sondrio – Evade dai domiciliari per andare a casa dei genitori che vessava da tempo: arrestato e riportato in carcere.

A intervenire, chiamati dai familiari spaventati, sono stati l’altra sera i carabinieri di Sondrio che hanno arrestato il 47enne, residente in provincia, si era allontanato dalla sua abitazione ed era andato a bussare a quella dei genitori. La celerità dell’intervento ha evitato che la situazione potesse degenerare, visto che la pericolosità dell’uomo è ben nota: in passato infatti, benché più volte denunciato per maltrattamenti in famiglia nei confronti dei suoi genitori, ha mostrato particolare inclinazione a reiterare il reato, tanto da essere stato dapprima più volte denunciato a piede libero, poi destinatario di custodia cautelare in carcere – solo qualche mese fa – e infine, dopo la mitigazione della misura, essere stato posto agli arresti domiciliari per un altro episodio di evasione.

L’altra notte, pertanto, i carabinieri lo hanno subito arrestato per evasione e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Sondrio presso le camere di sicurezza del locale comando compagnia Carabinieri. A seguito dell’udienza di convalida, l’uomo è stato condotto in carcere.